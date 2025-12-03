Inchiesta fondi Ue Federica Mogherini e Stefano Sannino rilasciati dopo l’interrogatorio

Federica Mogherini e Stefano Sannino sono stati rilasciati dopo un interrogatorio. La rettrice del Collegio d’Europa, ex Alta rappresentante per la politica estera e l’ambasciatore, ex direttore generale del SEAE, martedì sono stati fermati nell’ambito di un’indagine condotta dalla Procura europea. L’inchiesta riguarda una presunta frode relativa alla formazione finanziata dall’Ue per giovani diplomatici. “Dopo essere stati interrogati dalla polizia giudiziaria federale belga, i tre individui sono stati formalmente informati delle accuse a loro carico. Le accuse riguardano frode e corruzione negli appalti, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inchiesta fondi Ue, Federica Mogherini e Stefano Sannino rilasciati dopo l’interrogatorio

