Inchiesta corruzione in Ue rilasciati nella notte Mogherini e l’ambasciatore Sannino | Non c’è rischio di fuga

Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti sono stati rilasciati nella notte dopo gli interrogatori condotti dalla polizia federale delle Fiandre occidentali. Erano stati fermati martedì nell’ambito di un’ inchiesta su un presunto uso improprio di fondi europei. La notizia è stata resa nota dalla Procura europea, alla guida delle indagini. Le accuse riguardano frode negli appalti e corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale ma i tre sono stati rilasciati perché “ non ritenuti a rischio di fuga “. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta corruzione in Ue, rilasciati nella notte Mogherini e l’ambasciatore Sannino: “Non c’è rischio di fuga”

Scopri altri approfondimenti

Sei punti. Dal Dna sulle unghie di Chiara Poggi, fino all’inchiesta bis per la presunta corruzione nelle indagini del 2017. In mezzo la querelle sullo scontrino di Vigevano, l’impronta «33», le telefonate a casa Poggi prima del delitto e il tema del movente. Quello - facebook.com Vai su Facebook

Inchiesta per corruzione nelle istituzioni Ue: fermata l’ex ministra Pd Federica Mogherini e l’ambasciatore Stefano Sannino - leggi Vai su X

Federica Mogherini e Stefano Sannino rilasciati nella notte. La procura Ue: «Non sono a rischio fuga» - Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti sono stati rilasciati nella notte, intorno all'una, dopo gli interrogatori condotti dalla polizia federale delle Fiandre ... Scrive ilmessaggero.it

Ue, bufera giudiziaria. Le accuse a Mogherini e agli altri due italiani rilasciati nella notte - La rettrice del Collegio d'Europa, ed ex Alta rappresentante dell'Ue per la Politica ... Segnala iltempo.it

Procura Ue, rilasciati nella notte Mogherini e Sannino - Dopo gli interrogatori condotti dalla polizia federale delle Fiandre occidentali, sono stati rilasciati nella notte Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti, coinvolti nel presunto scanda ... Riporta ansa.it

Rimessa in libertà Federica Mogherini accusata di frode in appalti pubblici e corruzione sui programmi di formazione per giovani diplomatici - La politica italiana, alla guida del Collegio Europeo di Bruges, era stata fermata martedì. Lo riporta corriere.it

L'ULTIMO NUMERO - Novembre 2025 Gangs of Netanyahu - "Voglio dire che siamo ancora all'inizio, quindi in questo momento è una riforma che ha degli aspetti tecnici che non credo tutti i telespettatori che riescano a seguire. Scrive ilfattoquotidiano.it

Perquisiti gli uffici della diplomazia Ue: fermata Federica Mogherini nell’inchiesta sui fondi europei - Federica Mogherini, ex Alta rappresentante dell’Unione europea e oggi rettrice del Collegio d’Europa, figura tra le persone fermate nell’ambito dell’indagine che ha portato a perquisizioni negli uffic ... Riporta globalist.it