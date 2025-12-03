Inchiesta corruzione e appalti arrestato Totò Cuffaro
(Adnkronos) – Arresti domiciliari per l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro, indagato insieme ad altre 17 persone, per associazione a delinquere, turbativa d'asta e corruzione. Lo ha disposto il gip, a due settimane, dall'interrogatorio preventivo, accogliendo la richiesta della Dda di Palermo. Per Cuffaro niente braccialetto elettronico. Per il giudice la misura cautelare degli arresti . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
