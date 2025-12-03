di Giacomo Bini MONTALE Il futuro dell’ inceneritore è tornato ad essere discusso in consiglio comunale in seguito ad un’interpellanza presentata dal gruppo di centrodestra "Noi per Montale" che ha chiesto che la giunta esprima la sua posizione, "dopo un anno e mezzo di silenzio", sul destino dell’impianto e a che punto sia la manutenzione in corso a cura del gestore Herambiente. L’interpellanza giunge mentre sta per concludersi il primo dei " tre anni più uno" di quella proroga della vita dell’inceneritore che fu decisa nel marzo del 2024 dai tre Comuni proprietari (Montale, Agliana e Quarrata). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inceneritore, altra polemica. Bandinelli chiede certezze: "Referendum da concordare"