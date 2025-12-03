Inceneritore altra polemica Bandinelli chiede certezze | Referendum da concordare

Lanazione.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Giacomo Bini MONTALE Il futuro dell’ inceneritore è tornato ad essere discusso in consiglio comunale in seguito ad un’interpellanza presentata dal gruppo di centrodestra "Noi per Montale" che ha chiesto che la giunta esprima la sua posizione, "dopo un anno e mezzo di silenzio", sul destino dell’impianto e a che punto sia la manutenzione in corso a cura del gestore Herambiente. L’interpellanza giunge mentre sta per concludersi il primo dei " tre anni più uno" di quella proroga della vita dell’inceneritore che fu decisa nel marzo del 2024 dai tre Comuni proprietari (Montale, Agliana e Quarrata). 🔗 Leggi su Lanazione.it

inceneritore altra polemica bandinelli chiede certezze referendum da concordare

© Lanazione.it - Inceneritore, altra polemica. Bandinelli chiede certezze: "Referendum da concordare"

News recenti che potrebbero piacerti

inceneritore altra polemica bandinelliInceneritore, altra polemica. Bandinelli chiede certezze: "Referendum da concordare" - Interpellanza di Noi per Montale, "risposte, dopo un anno e mezzo di silenzi". Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Inceneritore Altra Polemica Bandinelli