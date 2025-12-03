Incendio in un appartamento a Pozzuoli | donna morta grave il marito

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le fiamme divampano improvvisamente. Un terribile incendio ha colpito una casa di Pozzuoli il 2 dicembre, causando la morte di una donna di 62 anni e il grave ferimento del marito. La vittima, identificata come M.R.S., è rimasta carbonizzata nel rogo, mentre il coniuge è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche per una forte intossicazione. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero state provocate dal malfunzionamento di una stufetta. L’incendio nella palazzina di Monteruscello. La coppia abitava al secondo piano di una palazzina in via Salvatore di Giacomo, nel quartiere Monteruscello. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

