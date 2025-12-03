Incendio a Monterusciello | muore una donna

Un boato di calore e poi il nero che tutto copre: è questo il quadro della serata in cui il quartiere di Monterusciello, a Pozzuoli, ha perso una sua concittadina. I Vigili del Fuoco hanno trovato una casa avvolta dalle fiamme: una donna di 61 anni è stata trovata senza vita nell’appartamento andato distrutto, mentre . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

POZZUOLI/ In fiamme carrozzina elettrica, incendio distrugge casa: morta 61enne, grave il marito. Feriti anche due vigili del fuoco – LE FOTO Incendio distrugge abitazione a Monterusciello: evacuate 11 famiglie... - facebook.com Vai su Facebook

Tragedia a Monterusciello: corto circuito e incendio in casa, morta donna grave il marito Vai su X

Pozzuoli, incendio in abitazione a Monteruscello: muore una donna, grave il marito - Un appartamento in via Salvatore Di Giacomo, nella zona di Monterusciello a Pozzuoli (Napoli), si è trasformato in una trappola di fuoco. Da pupia.tv

Corto circuito in casa: donna muore, marito gravissimo - Una donna di 61 anni è morta a Monterusciello, quartiere di Pozzuoli, a causa di un incendio scoppiato nella sua abitazione. Da ilfattovesuviano.it

Cortocircuito, la casa va in fiamme donna muore, il marito in ospedale a Napoli - Si sono accorti dell’incendio divampato nella loro abitazione e hanno provato a mettersi in salvo o, probabilmente, ... ilmattino.it scrive

Incendio in casa, muore una donna: grave il marito - Grave il marito trasportato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è ricoverato in ... Lo riporta napolitoday.it

Accendono una stufetta per scaldarsi e la casa prende fuoco: donna muore carbonizzata, grave il marito - Quando i soccorritori sono arrivati, per lei era troppo tardi ... Come scrive today.it

Incendio in appartamento del Napoletano, muore una donna - Una donna di 61 anni è deceduta a causa di un incendio scoppiato in un'abitazione al secondo piano di una palazzina che si trova in via Salvatore Di Giacomo, a Pozzuoli (Napoli). Scrive ansa.it