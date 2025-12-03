Incendio a Monterusciello | muore una donna

Un boato di calore e poi il nero che tutto copre: è questo il quadro della serata in cui il quartiere di Monterusciello, a Pozzuoli, ha perso una sua concittadina. I Vigili del Fuoco hanno trovato una casa avvolta dalle fiamme: una donna di 61 anni è stata trovata senza vita nell’appartamento andato distrutto, mentre . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Il video dell'incendio nella casa al lotto 16 di Monterusciello e l'arrivo dei primi soccorritori. - facebook.com Vai su Facebook

Rogo Monteruscello, donna morta per salvare il marito. Sfollate 31 persone - L'uomo, disabile, probabilmente si trovava in un'altra stanza e forse la moglia ha provato a raggiungerlo. Da accertare le cause dell'incendio, sgomberate 11 case @TgrRai Vai su X

Pozzuoli, incendio in abitazione a Monteruscello: muore una donna, grave il marito - Un appartamento in via Salvatore Di Giacomo, nella zona di Monterusciello a Pozzuoli (Napoli), si è trasformato in una trappola di fuoco. Scrive pupia.tv

Tragedia a Pozzuoli, donna muore in un incendio - Secondo le indagini di Vigili del Fuoco e Polizia di Stato le fiamme sarebbero partite da una stufa ... Riporta rainews.it

Corto circuito in casa: donna muore, marito gravissimo - Una donna di 61 anni è morta a Monterusciello, quartiere di Pozzuoli, a causa di un incendio scoppiato nella sua abitazione. Segnala ilfattovesuviano.it

Cortocircuito, la casa va in fiamme donna muore, il marito in ospedale a Napoli - Si sono accorti dell’incendio divampato nella loro abitazione e hanno provato a mettersi in salvo o, probabilmente, ... Come scrive ilmattino.it

Pozzuoli, donna morta nell’incendio, la figlia salva per miracolo - Nessun errore umano bensì una tragica fatalità dietro la tragedia di Monterusciello costata la vita alla 61enne Maria Rosaria Schiano, morta nella sua abitazione a causa di ... Si legge su ilmattino.it

Incendio in casa: morte una donna, gravissimo il marito - Potrebbe essere stato un surriscaldamento elettrico a innescare l’incendio che ieri sera è costato la vita a Maria Rosaria Schiano, 61 anni. Scrive vocedinapoli.it