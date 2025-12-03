Inaugurazione della mostra Assenze | l' esposizione al centro internazionale di fotografia Letizia Battaglia
Venerdì 12 dicembre, alle ore 17:30 presso il Centro Internazionale di Fotografia “Letizia Battaglia” ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, si inaugura la mostra “Assenze”, curata da Laura Francesca Di Trapani e organizzata dall’associazione Stupendamente Aps, con il patrocinio del Comune. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
