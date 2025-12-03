Inaugurate la casa e l' ospedale di comunità al Tiburtino III | ci saranno 20 posti letto

Da luoghi simbolo del degrado, vere e proprie discariche a cielo aperto, a presidio sanitario d’eccellenza. È stata inaugurata mercoledì 3 dicembre, la Casa e l’Ospedale di comunità “Frantoio” nel quartiere Tiburtino III, su via del Frantoio 44.Inaugurazione della Casa e Ospedale di ComunitàDopo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

