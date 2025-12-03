Inaugurate la casa e l' ospedale di comunità al Tiburtino III | ci saranno 20 posti letto

Romatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da luoghi simbolo del degrado, vere e proprie discariche a cielo aperto, a presidio sanitario d’eccellenza. È stata inaugurata mercoledì 3 dicembre, la Casa e l’Ospedale di comunità “Frantoio” nel quartiere Tiburtino III, su via del Frantoio 44.Inaugurazione della Casa e Ospedale di ComunitàDopo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Inaugurate la casa e l'ospedale di comunità al Tiburtino III: ci saranno 20 posti letto - Da luoghi simbolo del degrado, vere e proprie discariche a cielo aperto, a presidio sanitario d’eccellenza. romatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Inaugurate Casa Ospedale Comunit224