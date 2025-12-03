Inaugurata la nuova sede Enac | il palazzo anni ’50 diventa un modello green

Roma, 3 dicembre 2025 – Sostenibilità, efficientamento energetico, innovazione, valorizzazione del patrimonio storico e trasparenza sono i punti di forza dell’intervento di riqualificazione della nuova sede Enac, inaugurata alla presenza dei vertici dell’Ente dell’Aviazione Civile e del vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. “Alla fine si realizza un sogno, per me è un traguardo importante, per il trasporto aereo italiano è un punto di partenza “, ha detto Pierluigi Di Palma, presidente dell’Enac. “Abbiamo finalmente una sede che consolida l’idea della nostra autorità come sintesi di un sistema complesso pubblico-privato che, in questi 25 anni da quando è partita la privatizzazione, è un esempio nelle pubbliche amministrazioni e vuol diventare anche un modello da seguire“, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it