Inaugurata la Jesolo Sand Nativity ispirata al cantico delle creature di San Francesco | VIDEO

Si è svolta lunedì 1° dicembre l’inaugurazione della 23esima edizione di Jesolo Sand Nativity, il celebre presepe di sabbia di Jesolo che quest'anno è ispirato al "Cantico delle creature" di San Francesco, in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dalla sua stesura. La cerimonia ha visto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Jesolo, presepe di sabbia: inaugurata la 23esima edizione dedicata a San Francesco - facebook.com Vai su Facebook

Jesolo, la Città del Natale è pronta ad accendersi - JESOLO – – La Città del Natale è pronta ad accogliere migliaia di visitatori con un calendario ricco di appuntamenti che unisce tradizione, spettacolo e cultura. Si legge su ilnuovoterraglio.it

Presepe di sabbia, inaugurata la 23esima edizione dedicata a San Francesco - E' il messaggio lanciato ieri durante il convegno "Pace con la Terra, pace sulla Terra", che ... Segnala ilgazzettino.it

Jesolo Sand Nativity ispirato al Cantico delle Creature - È ispirato al 'Cantico delle creature' di San Francesco, in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dalla sua stesura, il famoso presepe di sabbia Jesolo San Nativity. Come scrive msn.com

undefined - Sand Nativity – Comune di Jesolo - Millecinquecento tonnellate di sabbia dell’Adriatico (un milione e mezzo di chili) per costruire uno dei presepi più straordinari al mondo. Secondo avvenire.it

San Francesco e il Cantico allo Jesolo Sand Nativity 2025 - Sarà dedicata a San Francesco la 23/a edizione del Presepe di Sabbia di Jesolo, che ha emozionato Papa Francesco. Da ansa.it

Il 30 novembre aprirà "Jesolo Sand Nativity 2024": vediamo le opere in anteprima - Più di un presepe, una mostra con sculture rielaborate ogni anno seguendo in ciascuna edizione un tema. Si legge su rainews.it