In Veneto il liceo migliore le scuole eccellenti per Eduscopio

Tempo di lettura: 2 minuti La migliore scuola d’Italia, nella classifica di Eduscopio 2025 pubblicata oggi è il liceo Giovanni Battista Ferrari di Este, in provincia di Padova: si tratta di uno scientifico delle scienze applicate, con l’informatica al posto del latino, che quest’anno taglia il traguardo dei 94.45100esimi. Sono generalmente in provincia le scuole che riescono a raggiungere i punteggi più alti, come lo scientifico Giovenale Ancina di Fossano, in provincia di Cuneo (93.18) o il Giorgio Dal Piaz a Feltre (92.65). Per quanto riguarda le grandi città, a Milano il Berchet torna in testa ai classici, mentre il Volta resta stabile in cima agli scientifici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - In Veneto il liceo migliore, le scuole eccellenti per Eduscopio

Altri contenuti sullo stesso argomento

Vittorio Veneto | E’ di Giulia Vieriu del Liceo Artistico Munari il logo del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. - facebook.com Vai su Facebook

L’incontro “Cosa Veneta” era stato organizzato dal liceo Benedetti, Venezia, per parlare del radicamento delle mafie in Veneto. I ragazzi avrebbero incontrato la pm Baccaglini che ha condotto numerose inchieste sui clan di camorra e ‘ndrangheta e il giornalis Vai su X

In Veneto il liceo migliore, le scuole eccellenti per Eduscopio - La migliore scuola d'Italia, nella classifica di Eduscopio 2025 pubblicata oggi è il liceo Giovanni Battista Ferrari di Este, in provincia di Padova: si tratta di uno scientifico delle scienze applica ... Secondo ansa.it

Scuole eccellenti d’Italia: in Veneto il liceo migliore. Bocciati i quadriennali - I risultati di Eduscopio 2025, la ricerca 2025 della Fondazione Agnelli. Si legge su repubblica.it

Classifica Eduscopio 2025 delle scuole eccellenti d'Italia, il top in provincia: qual è il liceo migliore - Le classifiche di Eduscopio 2025 sulle migliori scuole italiane: un liceo scientifico del Veneto ha il punteggio più alto ... Si legge su virgilio.it

Il Veneto in vetta alla classifica Eduscopio delle migliori scuole d'Italia, il Ferrari di Este al primo posto - È online la versione aggiornata di Eduscopio, la mappa realizzata dalla Fondazione Agnelli su licei, istituti tecnici e professionali. Secondo corrieredelveneto.corriere.it

Classifica migliori licei d'Italia, vincono gli storici: Visconti e Righi a Roma, Berchet a Milano. Padova al top - Dal Centro alla periferia, ecco quali sono le migliori scuole superiori città per città: dal Visconti, Righi e Amerigo Vespucci di Roma al Berchet di Milano e al Convitto ... Riporta ilmessaggero.it

La classifica delle migliori scuole pugliesi per provincia e indirizzo. Licei, vincono i piccoli centri e perdono le città - La scuola migliore d'Italia, secondo l'ultimo report di Eduscopio, è a Este, in provincia di Padova, e si tratta del liceo Giovanni Battista Ferrari. Scrive msn.com