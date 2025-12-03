In Val Formazza torna il week end dei Mercatini di Natale

Nel week end di sabato 6 e domenica 7 dicembre, in frazione Ponte, in Val Formazza, torna l'appuntamento con i tradizionali Mercatini di Natale. Dalle 10 alle 18 sarà possibile passeggiare tra le bancarelle, scoprendo oggetti artigianali e tante idee regalo. Non mancheranno momenti dedicati ai. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

