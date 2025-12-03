In un anno scatena 8 incendi nel suo condominio | Mi vogliono sfrattare

Paura tra i residenti del complesso Aler di via Monte Cengio, dopo una lunga scia di roghi dolosi: otto in poco più di un anno, tutti con inneschi artigianali e concentrati nelle parti comuni dello stabile. La Squadra Mobile ha individuato un 74enne residente nel palazzo: Secondo gli. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

