In tre mesi il vino italiano negli States ha perso 100 milioni di euro Bisogna gestire la crisi L’allarme di Frescobaldi

Il presidente Uiv evidenzia come il prezzo dei vini nel mercato a stelle e strisce continui a salire e lancia un appello al trade statunitense: “Vietato lucrare: bisogna far partire i consumi”. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

