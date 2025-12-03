In tre mesi il vino italiano negli States ha perso 100 milioni di euro Bisogna gestire la crisi L’allarme di Frescobaldi

Gamberorosso.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Uiv evidenzia come il prezzo dei vini nel mercato a stelle e strisce continui a salire e lancia un appello al trade statunitense: “Vietato lucrare: bisogna far partire i consumi”. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

