In seicento contro la violenza Un solo grido per le donne

"Dimenticare = uccidere di nuovo". Con questo striscione in testa al corteo, palloncini rossi, musiche e gesti, ieri mattina le studentesse e gli studenti delle superiori di Tolentino, Iis Filelfo e Ipsia Frau, dal primo al quinto anno, hanno ricordato le tante donne uccise da chi avrebbe dovuto amarle. Circa seicento ragazze e ragazzi, più i cittadini, le associazioni, le forze dell’ordine e l’amministrazione. Un solo grido, mille voci. "Mai più" il titolo dell’iniziativa, per dire no alla violenza sulle donne. Prezioso il ruolo delle docenti della commissione orientamento (Laila Boldorini, Sandra Cola, Laura Dionisi, Sabina Carnevali, Cinzia Pucciarelli, Chiara Cirilli, Nadia Guardati, Nazzareno Tiranti e Federico Dari), Valeria Baresi per le coreografie, Simona Scarpacci e Jenny Salvatori per la parte artistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In seicento contro la violenza. Un solo grido per le donne: "La scuola non è indifferente"

