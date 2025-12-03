Tornano in scena – ma questa volta in un cortometraggio – gli undici adulti con disabilità e gli operatori del centro socio-occupazionale Ecocreativo (gestito dalla cooperativa sociale L’Ovile) che un anno fa portarono in teatro all’Herberia di Rubiera lo spettacolo “Come la neve”, una originale e densa rielaborazione della favola di Biancaneve. Il cortometraggio - che si avvale della regia di Francesca Catellani - sarà presentato in anteprima, anche ai familiari degli ospiti del centro socio-occupazionale, oggi alle 19 alla Polveriera di Reggio. "Il progetto - spiega Emanuele Mussini, responsabile di Ecocreativo - è il frutto dell’attività teatrale svolta da un gruppo di utenti e operatori del centro socio-occupazionale in collaborazione con i servizi Sap della cooperativa Coressai; una collaborazione stabile che, nell’ambito dei progetti personalizzati riservati agli ospiti del centro, consente di cogliere desideri e di sviluppare attitudini e sancisce, oltretutto, un vero e proprio “patto di cura” esteso tra utenti e operatori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In scena undici adulti con disabilità