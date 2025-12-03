In possesso di utensili e materiale edile rubati in un cantiere | denunciato 44enne

È stato trovato in possesso di utensili, cassette elettriche e materiale edile rubati in un cantiere. È per le ipotesi di reato di ricettazione e porto di oggetti atti a offendere che un quarantaquattrenne di Palma di Montechiaro, “vecchia conoscenza” delle forze dell'ordine, è stato denunciato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - In possesso di utensili e materiale edile rubati in un cantiere: denunciato 44enne

