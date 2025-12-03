In piazza le Stelle di Natale AIL | torna il tradizionale appuntamento con la solidarietà
Nei giorni 5, 6, 7 e 8 dicembre tornano le Stelle di Natale AIL a colorare 5.000 piazze italiane, iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e giunta alla sua 37° edizione. Si rinnova così lo storico e atteso appuntamento con la solidarietà promosso dall’Associazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Marsala: dal 5 all’8 dicembre in piazza della Repubblica le stelle di Natale dell’Ail - Trapani, sarà presente con i suoi operatori volontari in piazza de ... itacanotizie.it scrive
Nelle piazze della Provincia tornano le stelle di Natale AIL - 5, 6, 7 e 8 dicembre tornano le Stelle di Natale AILPer i pazienti ematologici ci sono stelle che fioriscono anche nei momenti ... Da merateonline.it
Benevento, si riaccende la solidarietà con le Stelle dell'Ail - Il 5, 6, 7 e 8 dicembre tornano nelle piazze sannite le stelle di Natale Ail Benevento Odv, per donare speranza ai pazienti e alle loro famiglie. Come scrive msn.com
Tornano in piazza le Stelle di Natale AIL - it per sapere dove trovare le Stelle di Natale dell’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma Nei giorni 5, 6, 7 e 8 dicembre tornano le Stelle di Natale AIL a colorare 5 ... Segnala genovatoday.it
Ail, le Stelle di Natale in 220 piazze bresciane per i bambini malati - Il ricavato sarà desinato ad «Aiutiamo Tom», progetto che prevede l’adeguamento del reparto pediatrico di Trapianto del midollo osseo del Civile ... Riporta giornaledibrescia.it
Le Stelle di Natale AIL tornano in piazza - Ogni anno i cittadini sostengono progetti scientifici e servizi di supporto per chi affronta malattie del sangue, grazie a iniziative e donazioni simboliche ... Secondo laprovinciacr.it