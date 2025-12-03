In piazza Fontana l' installazione ' Non dimenticarmi' per ricordare le vittime del terrorismo nero

In piazza Fontana è stata installata un'opera permanente realizzata da Ferruccio Ascari e donata al Comune di Milano. L'installazione si intitola 'Non dimenticarmi' ed è dedicata alle vittime del terrorismo. Verrà inaugurata il prossimo 12 dicembre in occasione del 56esimo anniversario.

Venerdì 12 dicembre 2025 56° anniversario della strage neofascista di Piazza Fontana Cerimonia pubblica ore 15:45 concentramento in Piazza della Scala e ore 16:00 corteo fino in Piazza Fontana ore 16:37 posa delle corone ore 16:45 interventi conclusivi

In piazza Fontana sono iniziati i lavori di realizzazione dell'installazione "Non Dimenticarmi", il monumento dedicato alle vittime delle stragi della strategia della tensione.

Ma il maltempo che ha flagellato ieri Milano ha suggerito di rimandare tutto a data da destinarsi.