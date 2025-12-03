In piazza del Ferrarese quasi pronto il grande albero di Natale Arrivano anche le casette del mercatino sulla Muraglia

Baritoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piazza del Ferrarese si prepara alle feste. Il grande albero di Natale ha ormai preso forma, mentre prosegue anche l'allestimento del ‘giardino’ natalizio poco distante.Verso il 6 dicembreLe operazioni  hanno preso il via in questi giorni, in vista del 6 dicembre, giorno di San Nicola, in cui. 🔗 Leggi su Baritoday.it

