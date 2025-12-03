In moto con Babbo Natale | a Fiumicino l’evento dedicato ai ragazzi con disabilità

Fiumicino, 3 dicembre 2025 – Fiumicino si prepara ad accogliere una nuova edizione di “ Una moto per tutti con Babbo Natale ”, l’evento solidale promosso dai RM Bikers for Children e patrocinato dal Comune. L’appuntamento è fissato per sabato 14 dicembre, dalle 10 alle 13, per una mattinata pensata per regalare ai ragazzi con disabilità un’esperienza diversa dal solito: un giro in moto in compagnia dei bikers. L’iniziativa, ormai diventata un momento atteso dalle famiglie del territorio, punta a unire inclusione, partecipazione e spirito comunitario. I volontari accompagneranno alcuni ragazzi per un percorso di circa mezz’ora lungo le vie di Fiumicino, trasformando il tragitto in un’occasione di divertimento e condivisione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

