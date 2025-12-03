In monopattino investito da una bici elettrica | 15enne gravissimo

il conducente del mezzo elettrico si è dato alla fuga, indagini in corso per identificarlo L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - In monopattino investito da una bici elettrica: 15enne gravissimo

