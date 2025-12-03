Milano, 3 dicembre 2025 – Per portare un aiuto concreto alle popolazioni colpite dalle più gravi emergenze umanitarie del nostro tempo, fino al 24 dicembre sarà possibile farsi impacchettare i regali di Natale in tanti di punti vendita della Lombardia in cambio di una donazione, che sosterrà la risposta di Oxfam per portare acqua pulita, cibo e beni di prima necessità in Paesi poverissimi e spesso colpiti da conflitti e dal cambiamento climatico. Coinvolti decine di volontari che saranno presenti negli store Toys Center, Giochi Preziosi e Rinascente di Milano, Brescia, Pavia, Crema e Lecco. Il progetto “Before&After”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In Lombardia il Natale è solidale col progetto “Incarta il presente, regala un futuro”