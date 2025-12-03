In Italia lo sport non è per tutti Un impianto su cinque resta off-limits ai disabili

Nel giorno dedicato alla disabilità emergono dati che raccontano un Paese ancora indietro: oltre il 20% delle strutture sportive è inaccessibile e quasi la metà è ferma agli anni Settanta-Ottanta. 🔗 Leggi su Laverita.info

In Italia lo sport non è per tutti. Un impianto su cinque resta off-limits ai disabili

