In Italia lo sport non è per tutti Un impianto su cinque resta off-limits ai disabili

Nel giorno dedicato alla disabilità emergono dati che raccontano un Paese ancora indietro: oltre il 20% delle strutture sportive è inaccessibile e quasi la metà è ferma agli anni Settanta-Ottanta. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - In Italia lo sport non è per tutti. Un impianto su cinque resta off-limits ai disabili

Scopri altri approfondimenti

La storia di Betsson.sport, tra sostegno al movimento e decreto Dignità Intervista a Stefano Tino, managing director Italia in Betsson Group, che racconta la genesi del progetto e gli sviluppi futuri, che sarebbero tali anche con l’abolizione del divieto di pub Vai su Facebook

L’AS Roma si unisce al cordoglio dello sport italiano per la scomparsa di Nicola Pietrangeli. Il Club esprime la propria vicinanza e si stringe al dolore della famiglia. Vai su X

Italia, tutti i dentro o fuori nelle qualificazioni mondiali dal 1958 a oggi - Manca solo l'aritmetica per l'accesso ai playoff dell'Italia che, in caso di vittoria contro Israele, si assicurerà un posto per gli spareggi di marzo (eventuale semifinale e finale) che valgono i ... Da sport.sky.it

Italia, primo posto e qualificazione diretta al Mondiale solo se…: la combinazione (quasi) impossibile - Se li è guadagnati battendo Israele anche al ritorno, ieri a Udine, dopo il 5- Lo riporta corrieredellosport.it

Italia, contro Israele vittoria e pass spareggi (ma a marzo servirà di più) - L’Italia batte Israele in un clima surreale e si garantisce il pass per gli spareggi per il Mondiale 2026. Scrive panorama.it

Tabellone playoff Mondiali 2026, possibile avversaria finale Italia e tutti gli incroci - 42 nazionali già qualificate alla fase finale, con sei slot ancora da assegnare: quattro selezioni europee e due in ... Secondo msn.com

Apple Sports arriva in Italia: l'app gratuita per seguire tutti gli sport in tempo reale - Apple ha ampliato ulteriormente il suo ecosistema di servizi con il lancio in Italia di Apple Sports, un'applicazione gratuita dedicata agli appassionati di sport. Come scrive hwupgrade.it