In Inghilterra guardano McTominay incoronato miglior calciatore della Serie A e non ci possono pensare
La città si tinge di azzurro. Scott McTominay e la fidanzata, la modella Cam Reading, brindano al premio di miglior calciatore della Serie A, assegnato durante il Gran Galà dell’Associazione Calciatori a Milano. Scrive così il Daily Mail che celebra lo scozzese del Napoli, “accolto come un re in città dopo la cavalcata scudetto. Entra così a far parte di un club esclusivo che comprende Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Kakà e Andrea Pirlo. È il primo giocatore scozzese a ricevere questo riconoscimento, un traguardo raggiunto appena un anno dopo il suo addio al Manchester United per 25 milioni di sterline”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
