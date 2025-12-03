In Germania attivato lo scudo antimissile israeliano accordo da 4 miliardi di euro

Lo scudo Arrow 3 è oggetto di un accordo da circa 4 miliardi di euro stipulato tra Israele e la Germania nel 2023. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - In Germania attivato lo scudo antimissile israeliano, accordo da 4 miliardi di euro

Altre letture consigliate

L’UE avanza sulla transizione energetica con Bornholm Energy Island, il primo hub condiviso che produrrà energia in mare aperto per distribuirla a più Paesi. Nel Mar Baltico, l’isola energetica collegherà le reti di Danimarca e Germania con una potenza previ - facebook.com Vai su Facebook

La Germania attiva il primo scudo antimissile “Arrow 3” - americano è stato acquistato per tutelare l’Europa centro- Segnala rsi.ch

La Germania attiva il sistema di difesa missilistico israeliano Arrow 3 - È progettato per intercettare i missili balistici nello spazio e colmare così una lacuna di lu ... msn.com scrive

Verso uno scudo antimissile europeo integrato, è la sfida di Leonardo che lo ha chiamato Michelangelo (Dome) - Il gruppo italiano della difesa ha presentato Michelangelo Dome, un progetto per mettere a sistema gli scudi antimissile europei per proteggerci da missili e droni, con l'AI ... Segnala wired.it