In Campania un sindaco destina l’indennità per garantire la mensa scolastica gratuita a tutti gli alunni dell’infanzia e della primaria
Il sindaco di San Mauro Cilento, Carlo Pisacane, ha destinato la propria indennità amministrativa per garantire la mensa gratuita a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria "Franca Pascale – Nicola Marrocco". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
