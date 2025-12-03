In Campania un sindaco destina l’indennità per garantire la mensa scolastica gratuita a tutti gli alunni dell’infanzia e della primaria

Orizzontescuola.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di San Mauro Cilento, Carlo Pisacane, ha destinato la propria indennità amministrativa per garantire la mensa gratuita a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria "Franca Pascale – Nicola Marrocco". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Campania Sindaco Destina L8217indennit224