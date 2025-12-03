In Brianza c' è un ristorante che dopo la guida Michelin conquista anche il Gambero Rosso

Un ristorante stellato nel cuore della Brianza, ad Albiate. Due fratelli con la passione per la buona cucina e il buon bere: Matteo e Riccardo Vergine, rispettivamente chef e maître di sala e sommelier, sulle sponde del fiume Lambro, nel 2022, hanno dato vita a Grow, il ristorante che in pochi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

