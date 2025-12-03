In borsa rossetto e tirapugni Presa baby gang di ragazzine

In borsa tenevano rossetto e tirapugni. Sono ragazzine e come una baby gang si muovevano nelle piazze della movida. In quattro sono state fermate dalla polizia per l'accusa di rapina. I fatti sono della serata del 29 novembre. Intorno alle 23 un milanese di 15 anni ha chiamato il 112 da piazza XXIV Maggio ed è intervenuta una Volante del commissariato Porta Ticinese. Il giovane ha raccontato di essere stato rapinato e aggredito da quattro ragazze. A un certo punto della serata infatti si è accorto che qualcuno gli aveva rubato gli auricolari dalla tasca della giacca, che aveva lasciato in un bar per uscire un attimo a chiacchierare con un amico.

