In bici elettrica travolge un 15enne in monopattino poi si dà alla fuga | grave il ragazzo

Leggo.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 15 anni è grave in seguito a un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 2 dicembre, per le strade di Corato, un paese in provincia di Bari. Il giovane. 🔗 Leggi su Leggo.it

