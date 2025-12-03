In bici elettrica travolge un 15enne in monopattino poi si dà alla fuga | grave il ragazzo

Un ragazzo di 15 anni è grave in seguito a un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 2 dicembre, per le strade di Corato, un paese in provincia di Bari. Il giovane. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - In bici elettrica travolge un 15enne in monopattino, poi si dà alla fuga: grave il ragazzo

In bici elettrica travolge un 15enne in monopattino, poi si dà alla fuga: grave il ragazzo - Un ragazzo di 15 anni è grave in seguito a un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 2 dicembre, per le strade di Corato, un paese in provincia di Bari. Lo riporta leggo.it

