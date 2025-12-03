In arrivo un altro regalo alle banche Irap l’impegno a evitare l’aumento

Dopo la chiusura da parte delle banche il governo sta facendo marcia indietro sull’aumento dello 0,5% dell’aliquota Irap per il prossimo triennio da aggiungere al 2% previsto dalla legge di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - In arrivo un altro regalo alle banche. Irap, l’impegno a evitare l’aumento

In arrivo un altro miliardo e mezzo per il Ponte sullo stretto, il Pd: “Salvini si è fatto il regalo di Natale” - Nel fascicolo delle proposte di modifica alla manovra dei gruppi, riformulate dal governo per l’approvazione, raccontano le agenzie, risulta infatti ... blitzquotidiano.it scrive

Banche, nessuna nuova tassa in arrivo con la manovra. Resta l'accordo dell'anno scorso che vale per due anni - "Le banche non hanno rendite di posizione e vengono da anni difficilissimi per crisi di imprese e del debito sovrano, recessioni, epidemie, catastrofi naturali, guerre, cui hanno fatto e fanno fronte ... Segnala affaritaliani.it