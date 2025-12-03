In arrivo la docuserie Gina Lollobrigida | diva contesa | dove e quando la vedremo

News tv. In arrivo la docuserie “Gina Lollobrigida: diva contesa”: dove la vedremo – Ci sono storie che sembrano fatte per il cinema, e poi ce ne sono altre che il cinema lo superano. La vicenda legata agli ultimi anni di Gina Lollobrigida, diva assoluta del Novecento, appartiene senza dubbio alla seconda categoria: un intreccio di denaro, affetti, accuse e misteri che ha tenuto banco per anni sulle prime pagine. Ora diventa una docuserie dal titolo “Gina Lollobrigida: diva contesa”. Scopriamo tutti i dettagli! Una battaglia per l’eredità: tre uomini e un patrimonio conteso. “Gino Lollobrigida: diva contesa” è in arrivo su HBO Max, piattaforma che debutterà in Italia il 13 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Tvzap.it

