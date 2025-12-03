Imu 2025 scadenza e cosa succede a chi non paga | multe esenzioni Come versare il saldo

Roma, 3 dicembre 2025 – Il 16 dicembre è una data da non dimenticare. I cittadini italiani sono infatti chiamare a versare entro quella data il saldo dell’Imu (Imposta municipale unica), un adempimento che riguarda circa 25 milioni di soggetti e porterà poco meno di 10 miliardi nelle casse dei Comuni. Il saldo serve a: completare quanto già versato in acconto a giugno; conguagliare eventuali variazioni normative, deliberazioni comunali o condizioni dell’immobile sopravvenute nella seconda parte dell’anno; applicare eventuali esenzioni maturate nel periodo di riferimento. Chi deve pagare l’Imu. Real estate agent holding keys to new flat. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

