Imu 2025 scadenza e cosa succede a chi non paga | multe esenzioni Come versare il saldo
Roma, 3 dicembre 2025 – Il 16 dicembre è una data da non dimenticare. I cittadini italiani sono infatti chiamare a versare entro quella data il saldo dell’Imu (Imposta municipale unica), un adempimento che riguarda circa 25 milioni di soggetti e porterà poco meno di 10 miliardi nelle casse dei Comuni. Il saldo serve a: completare quanto già versato in acconto a giugno; conguagliare eventuali variazioni normative, deliberazioni comunali o condizioni dell’immobile sopravvenute nella seconda parte dell’anno; applicare eventuali esenzioni maturate nel periodo di riferimento. Chi deve pagare l’Imu. Real estate agent holding keys to new flat. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
IMU dicembre 2025: cosa cambia davvero e chi può risparmiare La scadenza di dicembre porta con sé agevolazioni importanti, esenzioni confermate e nuove regole che possono alleggerire – e non poco – il peso dell’imposta. Abbiamo raccolto tutto in una Vai su Facebook
Rottamazione quater, scadenza il 30 novembre, cosa succede se non si paga Vai su X
Imu 2025, scadenza e cosa succede a chi non paga: multe, esenzioni. Come versare il saldo - Roma, 3 dicembre 2025 – Il 16 dicembre è una data da non dimenticare. Segnala quotidiano.net
Saldo IMU 2025 entro il 16 dicembre: scadenze, codici tributo e istruzioni F24 - Si avvicina la scadenza per il versamento del Saldo IMU 2025, dovuto per quant'anno entro lunedì 16 dicembre. Scrive leggioggi.it
Imu, scadenza di dicembre in arrivo: tempistiche, agevolazioni ed esenzioni - Tra queste c'è anche quella dell' Imposta municipale propria, fissata al 16, e dovuta solo per alcune tipologie di immobili, come ad esempio ... Secondo tg24.sky.it
IMU 2025: guida al saldo di dicembre tra novità, agevolazioni e sanzioni più leggere - Guida completa per proprietari, affittuari, agricoltori, enti non commerciali e casi particolari. Secondo edilizia.com
Chi deve pagare l’Imu - Sono tenuti al pagamento i proprietari di seconde case, aree fabbricabili e terreni agricoli; i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie); il concessio ... Riporta quotidiano.net
IMU 2025: guida completa al saldo del 16 dicembre, esenzioni, novità e calcolo - Scopri come calcolare e pagare il saldo IMU 2025 entro il 16 dicembre. Scrive commercialista.it