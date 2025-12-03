Imu 2025 chi non deve pagarla e a chi spetta la riduzione della tassa | tutti i casi

Scade fra poco il tempo a disposizione per il versamento dell' Imu 2025, il tributo locale rivolto a tutti coloro che possiedono immobili edificati sul territorio italiano, o sono titolari di un diritto reale di godimento. Ad oggi, l'importo viene calcolato tenendo conto della rendita catastale dell'immobile, con una rivalutazione del 5% poi moltiplicata per un coefficiente fisso. A ciò vanno poi applicate le aliquote previste dal Comune interessato. Il pagamento può essere fatto mediante modello F24. Le scadenze. Per quanto riguarda le scadenze dell'Imu 2025, sono state scelte le seguenti date. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Imu 2025, chi non deve pagarla e a chi spetta la riduzione della tassa: tutti i casi

