IMU 2025 | c’è uno sconto del 75% che quasi nessun proprietario conosce e come ottenerlo

La scadenza del 16 dicembre si avvicina e migliaia di persone che possiedono case o altri immobili si preparano a versare l’Imposta Municipale Propria (IMU). Il problema? Molti non sanno che potrebbero pagare molto meno, a volte perfino tre quarti in meno rispetto alla cifra piena. Le agevolazioni esistono, ma bisogna sapere dove cercarle. Alcune valgono in tutta Italia, altre dipendono dal proprio Comune. La riduzione più vantaggiosa riguarda chi decide di affittare la propria casa con un contratto a canone concordato. In pratica, si tratta di accordi in cui il proprietario accetta un affitto più basso rispetto ai prezzi normali di mercato, seguendo delle regole stabilite tra le associazioni di inquilini e proprietari. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - IMU 2025: c’è uno sconto del 75% che quasi nessun proprietario conosce (e come ottenerlo)

