Impresa inglese ma operativa in Italia Scoperta evasione da un milione di euro

Ilgiorno.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CASALPUSTERLENGO (Lodi) Nel Lodigiano scoperto un caso di evasione fiscale internazionale di grandi proporzioni, dopo anni senza che si registrassero episodi simili. La Guardia di finanza di Casalpusterlengo ha infatti individuato una società formalmente registrata nel Regno Unito, ma operativa esclusivamente in Italia, che aveva omesso di dichiarare redditi per quasi un milione di euro. Gli accertamenti sono partiti dalla ricostruzione delle attività di un’impresa del settore alimentare gestita da un cittadino italiano residente nel basso Lodigiano (non sono stati forniti ulteriori particolari sull’identità di questa realtà ndr). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

