Immigrazione irregolare altri due rimpatri disposti negli ultimi giorni

Modenatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue l’impegno della Polizia di Stato nel contrasto all’immigrazione clandestina, su disposizione del Questore di Modena Lucio Pennella. Dall’inizio della settimana, altri due cittadini stranieri irregolari sono stati allontanati dal territorio nazionale.In particolare, una cittadina albanese. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

