Ilva vuole 5 miliardi di danni da Arcelor

Nel bel mezzo del difficilissimo salvataggio dell'ex Ilva il governo è pronto a giocarsi un importante asso nella manica: la causa legale - rivista al rialzo - contro la gestione dei franco-indiani di Arcelor Mittal. Secondo indiscrezioni raccolte dal Giornale, l'atto dovrebbe essere depositato a metà mese, tra il 15 e il 18 dicembre, quindi subito dopo la nuova tornata di manifestazioni di interesse previste per l'11 dicembre. E - notizia ancora più rilevante - prevederebbe un conto molto più salato delle prime stime rivelate a metà ottobre dal ministro delle Imprese Adolfo Urso: ammonterebbe infatti a 5 miliardi la cifra di procurato danno ridefinita da Mimit e commissari che stanno gestendo l'amministrazione straordinaria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ilva vuole 5 miliardi di danni da Arcelor

