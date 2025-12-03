Iliad dice addio al Roaming gratuito nel Regno Unito dal 2026

Il 2026 si aprirà con alcuni cambiamenti per i clienti Iliad che viaggiano in Europa, scopriamo insieme tutte le novità L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Iliad dice addio al Roaming gratuito nel Regno Unito dal 2026

Argomenti simili trattati di recente

E’ possibile utilizzare una eSIM Iliad su due telefoni compatibili?Il passaggio da uno all’altro sarebbe complicato?Vorrei utilizzare un telefono più vecchio al lavoro e quello nuovo la sera e nei weekend… - facebook.com Vai su Facebook

iliad, addio roaming zero in UK. Cosa cambia dal 1° gennaio 2026 - iliad interromperà il roaming zero verso il Regno Unito il 31 dicembre 2025: a partire dal 1° gennaio, dunque, non sarà più possibile sfruttare la propria offerta per telefonate, messaggi e navigazion ... Secondo msn.com

Addio roaming: con Airalo hai internet ovunque a prezzi trasparenti da subito - Scopri Airalo, la eSIM digitale che ti permette di viaggiare senza pensieri. Come scrive punto-informatico.it

eSIM Airalo: addio costi di roaming in 200 paesi senza cambiare SIM - Airalo è la eSIM che ti dà una connessione internet ovunque ti trovi: scelta da oltre 20 milioni di utenti, è l’app preferita dai viaggiatori che hanno necessità di rimanere connessi a internet ma che ... punto-informatico.it scrive