Iliad dice addio al Roaming gratuito nel Regno Unito dal 2026

Tuttoandroid.net | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2026 si aprirà con alcuni cambiamenti per i clienti Iliad che viaggiano in Europa, scopriamo insieme tutte le novità L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

iliad dice addio al roaming gratuito nel regno unito dal 2026

© Tuttoandroid.net - Iliad dice addio al Roaming gratuito nel Regno Unito dal 2026

Argomenti simili trattati di recente

iliad dice addio roamingiliad, addio roaming zero in UK. Cosa cambia dal 1° gennaio 2026 - iliad interromperà il roaming zero verso il Regno Unito il 31 dicembre 2025: a partire dal 1° gennaio, dunque, non sarà più possibile sfruttare la propria offerta per telefonate, messaggi e navigazion ... Secondo msn.com

Addio roaming: con Airalo hai internet ovunque a prezzi trasparenti da subito - Scopri Airalo, la eSIM digitale che ti permette di viaggiare senza pensieri. Come scrive punto-informatico.it

iliad dice addio roamingeSIM Airalo: addio costi di roaming in 200 paesi senza cambiare SIM - Airalo è la eSIM che ti dà una connessione internet ovunque ti trovi: scelta da oltre 20 milioni di utenti, è l’app preferita dai viaggiatori che hanno necessità di rimanere connessi a internet ma che ... punto-informatico.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Iliad Dice Addio Roaming