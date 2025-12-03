Ilary Blasi contro Totti spunta il messaggio su Isabel | Sei impazzito?

Spuntano nuovi dettagli nella vicenda che vede Francesco Totti accusato insieme a Noemi Bocchi di aver lasciato sola a casa Isabel, la figlia minore dell’ex calciatore e di Ilary Blasi. L’avvocato della conduttrice infatti ha depositato alcune prove, fra cui un messaggio inviato da Ilary proprio all’ex marito. “Isabel sola in casa”: Ilary Blasi contro Totti. I fatti risalgono al 26 maggio del 2023 quando Isabel era stata affidata a Francesco Totti perché Ilary Blasi si trovava fuori Roma. Secondo quanto raccontato dalla conduttrice, dopo aver videochiamato la figlia più piccola, aveva scoperto che Isabel era stata lasciata da sola in casa insieme ai figli di Noemi Bocchi. 🔗 Leggi su Dilei.it

