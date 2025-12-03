Il West Ham vuole ingaggiare Joshua Zirkzee

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Nuno Espirito Santo durante la sconfitta del West Ham contro l’Arsenal (foto di Alex PantlingGetty Images) Il West Ham United sta cercando di aggiungere più qualità all’unità offensiva e ha identificato Joshua Zirkzee come obiettivo. Il giocatore ha lottato per opportunità al Manchester United e un rapporto di La Lazio Siamo Noi afferma che il West Ham è pronto a fornirgli una via di uscita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il West Ham vuole ingaggiare Joshua Zirkzee

Argomenti simili trattati di recente

? ? Judy in the case è un progetto che vuole rievocare e riportare all’attualità le magiche atmosfere della musica West Coast americana. Chitarre acustiche e tre voci molto ben affiatate: armonizzazioni vocali alla C.S.N&Y, ma anche c - facebook.com Vai su Facebook

Allegri vuole un goleador a gennaio: Gimenez, intanto, sondato dal West Ham Vai su X

Fullkrug West Ham, a gennaio sarà addio. E quell’interessamento del Milan… - Fullkrug West Ham | Il rapporto tra il West Ham e l'attaccante Niclas Füllkrug sembra essere giunto al capolinea, con ... Secondo news-sports.it

Paquetà vuole lasciare il West Ham e ci proverà già a gennaio: il prezzo fissato è altissimo - Lucas Paquetá ha preso una decisione: il fantasista brasiliano vuole lasciare il West Ham già a partire dalla prossima sessione di calciomercato invernale. Si legge su tuttomercatoweb.com

Allegri vuole un goleador a gennaio: Gimenez, intanto, sondato dal West Ham - Non si può dire che, in questa prima fase di stagione, Santiago Gimenez abbia ritrovato l'antica fiamma che lo aveva messo sul radar dei top club europei quando aveva la maglia ... Secondo milannews.it