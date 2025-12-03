Il vino tedesco entra nel cuore di EFOW e dell’Europa delle IG
L’ingresso del Deutscher Weinbauverband in EFOW apre una fase nuova per i vini a Indicazione Geografica europei, in cui la tradizione vitivinicola tedesca incontra una rappresentanza sempre più coesa a livello continentale, con l’obiettivo condiviso di valorizzare l’origine e la qualità all’interno di un mercato sempre più competitivo. Un ingresso annunciato al congresso di Mainz . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
