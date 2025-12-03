Il videogioco come spazio di benessere e connessione
Secondo il report globale The Power of Play, il 71% dei giocatori italiani afferma che giocare riduce lo stress. Cresce la consapevolezza del videogioco come linguaggio culturale condiviso. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Perché i videogame possono migliorare il benessere del bambino: la spiegazione della ricercatrice - Negli ultimi anni, il dibattito sul gioco digitale ha assunto un ruolo centrale nelle discussioni sull'infanzia. Scrive fanpage.it