Il video di Zidane che gioca a calcio a 53 anni è impressionante | come se avesse fermato il tempo

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zidane sorprende tutti i tifosi in un'esibizione in Cina, mostra tutta la sua classe: dribbla gli avversari come birilli e mostra i numeri che lo hanno reso celebre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Zidane, il mio obiettivo resta allenare la Francia - Zinedine Zidane ha sempre come obiettivo diventare l'allenatore della Francia, pur senza avere alcuna sicurezza al riguardo. Riporta ansa.it

