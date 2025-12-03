Il vertice tra Stati Uniti e Russia si è concluso senza un’intesa

I negoziati sulla fine dell’invasione russa dell’Ucraina sono ancora in salita. Il colloquio di cinque ore tenutosi martedì a Mosca tra Stati Uniti e Russia si è concluso infatti senza un’intesa. Dal Cremlino è arrivata la conferma che non è stato trovato «alcun compromesso» sui territori ucraini reclamati dalla Russia, nodo centrale del vertice tra Vladimir Putin e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, ma il braccio destro del presidente russo Yuri Ushakov ha detto che i negoziati proseguiranno. Giorni fa Putin aveva definito inaccettabili le modifiche al piano di Trump richieste da Kyiv e dagli alleati, che hanno chiesto garanzie sul rispetto della sovranità del Paese e una riduzione meno drastica dell’esercito ucraino. 🔗 Leggi su Lettera43.it

