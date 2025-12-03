Il vero Gospel sbarca al Jolly di Olginate
Il cinema teatro Jolly, ormai noto per la sua ricca programmazione non solo cinematografica e teatrale, è lieto di annunciare l’imminente “Gospel Night 2025”, un appuntamento tradizionale per la sala olginatese che quest’anno porterà sul palco l’energia e la potenza vocale di un vero e proprio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il Natale si accende con il vero Gospel di Harlem! Il leggendario Anthony Morgan’s Inspirational Choir of Harlem arriva direttamente da New York per una serata indimenticabile! Ravenna (RA) – Teatro Astoria 22 Dicembre 2025 Voci potenti, at - facebook.com Vai su Facebook
Il vero Gospel sbarca al Jolly di Olginate - Il cinema teatro Jolly, ormai noto per la sua ricca programmazione non solo cinematografica e teatrale, è lieto di annunciare l’imminente “Gospel Night 2025”, un appuntamento tradizionale per la sala ... Da leccotoday.it