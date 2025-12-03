Il vero Gospel sbarca al Jolly di Olginate

Il cinema teatro Jolly, ormai noto per la sua ricca programmazione non solo cinematografica e teatrale, è lieto di annunciare l’imminente “Gospel Night 2025”, un appuntamento tradizionale per la sala olginatese che quest’anno porterà sul palco l’energia e la potenza vocale di un vero e proprio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it