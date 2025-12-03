Il Venezuela hub del narcotraffico internazionale | cosa c' è dietro le accuse di Trump

Il Venezuela è nelle prime posizioni della lista delle priorità dell'amministrazione Trump. Washington, dopo anni di infruttuose operazioni ibride, clandestine e interferenze, sembra ora aver perso la pazienza con Caracas, dove cerca un cambio di regime entro il 2028. Per dimostrare la serietà delle sue intenzioni, Trump si è spinto dove nessun predecessore aveva osato: ha aumentato il numero dei soggetti e degli enti venezuelani sanzionati dall'OFAC - oramai saliti a più di 150 -, ha imposto delle taglie sulle principali personalità dell'amministrazione Maduro - a partire dallo stesso Maduro, per la cui testa Washington offre 50 milioni di dollari (il doppio di quelli offerti per Osama bin Laden) - e ha sostanzialmente dichiarato fuorilegge e criminale il governo in carico, accusandolo di essere la copertura dietro cui si nasconderebbe un'organizzazione narcoterroristica: il cartello dei soli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

