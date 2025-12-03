Il 12% ottenuto lo scorso 11 novembre dal premier iracheno Al Sudani, rappresenta un vero e proprio successo personale da parte del capo del governo uscente. In primo luogo, si tratta di un risultato che ha conferito alla propria coalizione, denominata “Lista della Ricostruzione e dello Sviluppo”, la maggioranza relativa dei seggi. In secondo luogo, i numeri ottenuti da Al Sudani sono stati quasi inattesi: arrivato alla guida dell’esecutivo dopo una lunga trattative post elettorale nel 2021, il premier uscente ha dimostrato adesso di godere di una propria forza politica. Ma il successo sopra richiamato, potrebbe non bastare: il fatto stesso che il suo partito, con una percentuale di poco al di sopra del 10%, sia quello più votato fa ben comprendere la profonda frammentazione interna anche al prossimo parlamento. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Il (vecchio) nuovo volto dell'Iraq