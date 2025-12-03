Il vandalismo sghignazzante dei proPal pretende di giudicare chi informa davvero
«Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno», invocava Cristo in croce, riferendosi ai suoi persecutori. Senza chiamare in causa entità superne, che non sapessero quello che stavano facendo e dicendo è quanto «spera» il direttore della Stampa, Andrea Malaguti, a proposito della teppaglia che venerdì scorso, abusivamente ammantandosi della bandiera palestinese, e questa volta prendendo spunto dal decreto di espulsione dell'imam Mohamed Shahin, ha vandalizzato la redazione del giornale torinese: lo ha detto l'altra sera, a Otto e mezzo», riprendendo i concetti del suo vibrante editoriale domenicale.