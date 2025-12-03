«Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno», invocava Cristo in croce, riferendosi ai suoi persecutori. Senza chiamare in causa entità superne, che non sapessero quello che stavano facendo e dicendo è quanto «spera» il direttore della Stampa, Andrea Malaguti, a proposito della teppaglia che venerdì scorso, abusivamente ammantandosi della bandiera palestinese, e questa volta prendendo spunto dal decreto di espulsione dell’imam Mohamed Shahin, ha vandalizzato la redazione del giornale torinese: lo ha detto l’altra sera, a Otto e mezzo», riprendendo i concetti del suo vibrante editoriale domenicale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il vandalismo sghignazzante dei proPal pretende di giudicare chi informa davvero